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30 Kasım 2017 13:57

Biga’da öğrenciler makine standını gezdi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, lise ve ortaokul Öğrencileri Biga MYO Makine Programı öğrencilerinin ürettiği teknoloji ürünlerinin sergilendiği standı gezdi.

Biga’da öğrenciler makine standını gezdi

30 Kasım 2017 13:57


Biga Hamdibey İmam Hatip Ortaokulu, Biga İmam Hatip Ortaokulu ve Biga İbrahim Ateş Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Biga Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine programı öğrencilerinin ürettiği teknoloji ürünlerinin sergilendiği standı gezerek, bilgi aldı.


Biga Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Makine Normal Öğretim Program Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa Dündar ve Makine İkinci Öğretim Program Danışmanı Öğr. Gör. Serhat Filiz’in gözetiminde öğrencilerin kendi imkanları ile Bilgisayar Destekli Çizim dersi uygulamalarında tasarlayıp ürettiği CNC Plazma, CNC Freze, 3 Boyutlu Yazıcı, biyonik el, robot örümcek, akıllı sulama sistemi, drone, metal döküm ocağı, tavuk yolma makinesi gibi ürünlerden oluşan standı gezen öğrencilere, makine program öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından bilgi verildi.




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