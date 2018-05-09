Biga’da ’Öğrenme Şenliği’

Biga Halk eğitimin düzenlediği öğrenme şenlikleri kapsamında kursiyerlerin çalışmalarından oluşan yıl sonu sergisi, Biga Belediyesi önünde yapıldı. Etkinlikte konuşan Biga Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ali Hikmet Cevher, " Eğitim sadece bilgi aktarımı olmayıp, bütüncül bir anlayışla, insan yetiştirme sanatıdır. Dünya açık medeniyet çağını yaşamaktadır. Bu çağda rekabet mahalli değil, küresel ölçektedir. Bu yüzden eğitim sistemimiz de bu çağın gereklerine göre yeni nesillerimizi küresel rekabete hazırlayacak, şekilde yapılmalı ve yeni nesillerin, yeniçağın gerektirdiği, kaliteli bir eğitim almasını sağlamalıyız" dedi.

Daha sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları gezdi.

Şenliğe Kaymakam Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, şube müdürleri, oda başkanları, öğretmen ve kursiyerler katıldı.