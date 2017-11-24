Biga’da Öğretmenler Günü kutlandı

Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Can, "Bana göre bir milletin sahip olmuş olduğu en büyük güç iyi yetişmiş insan gücü ile kaimdir. İnsanların eğitilmesi her dönemde tartışılmış ve önem arz etmiştir.Öğretmenlerimiz insanı en ideal şekilde eğitmek, dolayısıyla geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal bir görevi yerine getirmektedirler.Öğretmenlerin cömertçe sunduğu sevgi ve bilgi hazinelerinin kişiliklere ve insani münasebetlere ömür boyunca zenginlik katmaktadır. Bilmek, öğrenmek insan oğlunun doğuştan gelen en temel özelliğidir. Öğretmen, öğretendir, eğiten, terbiye eden, çocuğun içindeki cevheri ortaya çıkartan kişidir.İnsan yetiştirmek aynı zamanda bir medeniyettir, bir kültür inşasıdır. Öğretmenlerimizi kendilerine emanet ettiğimiz çocuklarımızı yetiştiren insanlar olarak görüyor kendilerinden böyle bir gayret bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dumlupınar Ortaokulunun hazırladığı programda, öğretmen kimdir konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Adaylıkları tamamlanan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.