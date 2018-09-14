Biga'da öğretmenlere eğitim verildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, öğretmenlere mesleki eğitimde öğrenciye doğru yaklaşım becerileri konulu eğitim verildi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (GMKA) hibe desteği kazanan Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine mesleki eğitimde öğrenciye doğru yaklaşım becerileri konulu eğitim verildi. Okul Müdürü Meryem Canaray, “Eğitimci Taşkın Tahmaz ve Dr. Naci Çuhacı tarafından beş gün süren eğitim verildi. Eğitimde öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini sağlayarak kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik yol haritası ve eylem planı yapmaları konuları anlatıldı" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'in katılımı ile kursu tamamlayan 32 öğretmen ve idareciye katılım belgeleri takdim edildi.