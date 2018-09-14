İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Biga'da öğretmenlere eğitim verildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, öğretmenlere mesleki eğitimde öğrenciye doğru yaklaşım becerileri konulu eğitim verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, öğretmenlere mesleki eğitimde öğrenciye doğru yaklaşım becerileri konulu eğitim verildi.


Güney Marmara Kalkınma Ajansı'ndan (GMKA) hibe desteği kazanan Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine mesleki eğitimde öğrenciye doğru yaklaşım becerileri konulu eğitim verildi. Okul Müdürü Meryem Canaray, “Eğitimci Taşkın Tahmaz ve Dr. Naci Çuhacı tarafından beş gün süren eğitim verildi. Eğitimde öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini sağlayarak kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik yol haritası ve eylem planı yapmaları konuları anlatıldı" diye konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'in katılımı ile kursu tamamlayan 32 öğretmen ve idareciye katılım belgeleri takdim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.