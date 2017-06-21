Biga’da öğretmenlere kodlama eğitimi

Tevfik Emin Başarı İlkokulunda düzenlenen kursa, 24 öğretmen ve idarecinin katıldığını ifade eden Okul Müdürü Bayram Ali Dur," Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde öğrencilerimize bilim ve teknolojide katkı sunmak, onlara alternatif yol gösterebilmek amacı ile ardunio ve mbot robotik programlama çalışmaları yapıldı. Doğa Koleji Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Bölüm Başkanı Özgür Dağ rehberliğinde yapılan eğitimin ardından öğretmenlerimiz okullarda oluşturduğumuz robotik atölyelerde öğrendiklerini öğrencilere aktaracaklar "dedi.