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21 Haziran 2017 15:03

Biga’da öğretmenlere kodlama eğitimi

Çanakkale’nin Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan çeşitli bronşlarda öğretmen ve okul idarecilerine yönelik kodlama ve robotik uygulamalar eğitmen eğitimi kursu düzenlendi.

Biga’da öğretmenlere kodlama eğitimi

21 Haziran 2017 15:03


Tevfik Emin Başarı İlkokulunda düzenlenen kursa, 24 öğretmen ve idarecinin katıldığını ifade eden Okul Müdürü Bayram Ali Dur," Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde öğrencilerimize bilim ve teknolojide katkı sunmak, onlara alternatif yol gösterebilmek amacı ile ardunio ve mbot robotik programlama çalışmaları yapıldı. Doğa Koleji Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Bölüm Başkanı Özgür Dağ rehberliğinde yapılan eğitimin ardından öğretmenlerimiz okullarda oluşturduğumuz robotik atölyelerde öğrendiklerini öğrencilere aktaracaklar "dedi.




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