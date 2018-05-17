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17 Mayıs 2018 16:53

Biga’da ’Okul dışarıda günü ’

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Dumlupınar Ortaokulu öğrencileri ’Okul dışarıda günü’ düzenledi.

Biga’da ’Okul dışarıda günü ’

17 Mayıs 2018 16:53


Şehir Parkında düzenlenen etkinlikte konuşan Okul Müdürü Nail Şevik, "Okul dışarıda projesi okulumuzda uygulanıyor. Okul dışarıda günü açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak, öğrencilerimize ilham vermek için yapılan küresel bir kampanyadır. Okul dışarıda gününde dünyanın dört bir yanından binlerce okul sınıflarını açık havaya taşır ve derslerini oyun yoluyla işler" dedi.


Açık havada öğrenim gören çocukların sağlığının da iyileştiğini belirten Şevik, " Öğrenciler bu sayede çevreleriyle daha kuvvetli bağlar kurar. Oyun oynamak yalnızca dayanıklılık, ekip çalışması ve yaratıcılık gibi kritik yaşam becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda çocukların çocukluklarından zevk almalarının merkezinde yer alır. Çünkü oyun, çocuğun en öncelikli uğraşıdır" dedi.




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