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Biga'da okul müdürlerine eğitim verildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, görev yapan okul müdürlerine durumsal yönetim becerileri konulu eğitim verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, görev yapan okul müdürlerine durumsal yönetim becerileri konulu eğitim verildi.


Biga Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda düzenlenen eğitime 50 okul müdürü ve idareci katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, "Eğitim uzmanı Koray Varol ve Prof. Dr. Tanıl Kılınç tarafından iki gün süren eğitim verildi. Eğitimde, liderle yönetici arasındaki fark anlatıldı. Karizmatik liderlik, okul yöneticilerinin ekiplerini daha iyi yönetebilmesi için uygulayabilecekleri pratik yollar anlatıldı. İyi yönetici kötü yönetici aslar arasında nasıl algılanıyor ve bununla ilgili kuramlar anlatıldı. Buda idarecilerimizin farklı pencereden bakmalarını sağladı. Bu da ilçemiz eğitimi adına ilerleyen dönemlerde daha iyi sonuçlar alacağımızın bir göstergesidir" diye konuştu.


Daha sonra Bilen eğitime katılan idarecilere katılım belgeleri takdim edildi.

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