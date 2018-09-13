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Biga'da Okullarda Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Markalaşma Çalışmaları semineri

Çanakkale’nin Biga ilçesinde görev yapan Okul Müdür Yardımcılarına yönelik "Okullarda Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Markalaşma Çalışmaları" semineri verildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde görev yapan Okul Müdür Yardımcılarına yönelik "Okullarda Çözüm Odaklı Yaklaşım ve Markalaşma Çalışmaları" semineri verildi.


Eğitim Uzmanı Koray Varol tarafından Şehit İbrahim Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde verilen seminerde, öğrencileri ve eğitimcileri başarıya götürecek metotları aktardı. Yöneticilerin öğretmenlere, öğretmenlerin öğrencilere ve velilere olan yaklaşımı anlatıldı. Eğitimde niteliğini artırmak ve markalaşmak adına atılacak adımlar tartışıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen okulun, öğretmenleri, öğrencileri, velileri, çevresi ve bulunduğu şehir ile bir bütün olduğunu, bütünü oluşturan paydaşların birbirinden etkilendiğini söyledi.

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