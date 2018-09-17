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Biga'da orman yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde çıkan yangında 1 hektar ağaçlandırma sahası yandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde çıkan yangında 1 hektar ağaçlandırma sahası yandı.


Edinilen bilgiye göre, Biga´ya bağlı Karabiga beldesi nato yolu bölgesinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın tesiriyle yayılan alevler Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahale etmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına, 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 helikopter ve bölgede bulunan özel bir şirkete ait iş makineleri destek verdi.

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