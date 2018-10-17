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Biga'da Pardus Eğitimi başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen projesi Pardus Eğitimi başladı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen projesi Pardus Eğitimi başladı.


Biga Kaymakamı Mustafa Can ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen kurs merkezini ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin başlattığı çalışmayla okulda ki etkileşimli tahtalarda öğretmenlerin ulusal işletim sistemi Pardus yazılımını kullanılmaya başlayacaklarını ilerleyen zamanlarda diğer okullarda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.


Proje ile TÜBİTAK tarafından geliştirilen Pardus işletim sisteminin okullarda kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.


Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Çağlar Akçay tarafından verilen ve 5 gün devam edecek eğitime 35 öğretmen katılıyor.

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