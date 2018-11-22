Biga'da ‘Peygamberimiz ve Gençlik' konulu konferans

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Mevlid-i Nebi haftası kutlamaları kapsamında Peygamberimiz ve Gençlik konulu konferans düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa katılanlara Diyanet İşleri Başkanlığına ait Hz. Peygamber ve Gençlik isimli kitap dağıtıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müsteşarı Selahattin Çelebi, insanlara sorulacak ilk sorunun ömrünü nerede harcadın ikincisinin ise gençliğini nerede harcadın olacağını söyledi. Çelebi, "Allah'ın insana verdiği en önemli nimet ömür nimetidir. Biz Allah'ın bize verdiği ömür nimeti ile mutlu bir hayat yaşayabiliriz, cenneti kazanabiliriz. Tam aksine dünyamızda perişan ahretimiz de zehir olabilir. Bize verilen ömür nimetini son derece dikkatli bir şekilde harcamalıyız ki Allah'ın huzuruna yüzümüz ak bir şekilde varabilelim. Ömür dediğimiz kelime insanın doğumdan ölümüne kadar olan zaman dilimini. Gençlik dönemi ise ömrün en kıymetli dönemi. En hareketli dönemi, aksiyonu macerası bol bir dönem. İnsanın duyguları ile hareket edebildiği bir dönem. Taşı sıksa suyunu çıkarabileceği bir dönem. O dönem Allah'ın rızasına uygun dini ve milli hedefle doğrultusunda geçirilirse o kişi içinde yaşadığı topluma faydalı ve yüce Allah'ın da sevdiği bir insan olarak ahrette karşılık görecektir" diye konuştu.

Konferansa, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müsteşarı Selahattin Çelebi, İlçe Müftüsü Fahri Tüfekçioğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.