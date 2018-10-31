Biga'da rehabilitasyon merkezi açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Naz özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açıldı.

Açılışta konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga'da rehabilitasyon merkezlerinden 360 engellinin eğitim aldığını eğitim kurumlarının artmasının engellilerin engellerinin ortadan kalmasına çok ciddi katkısı olacağını söyledi.

Kaymakam Mustafa Can ise, " Ayşenur ve Tekin Kocaoğlu çiftinin engelli bir çocuğa sahip olmanın ne olduğunu ve onların Allah'ın birer emaneti olduğunu çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Onların emeğinin dünyevi karşılığı yok. Tamamen manevi karşılığı var. Yapmış oldukları yatırımlar kendi çocuklarından da almış oldukları tecrübe, bilgi birikimi aynı zamanda diğer ailelerinin çocuklarına da en iyi hizmetin sunulması noktasında faydalı olacağı kanaatindeyim. Devletimiz, son yıllarda çok iyi imkanlar sunuyor. Kendilerine bağlanan engelli bakım ve maaşları ile rehabilitasyon merkezlerine sağlanan eğitim öğretim destekleri sayesinde öğrencilerimiz kapılarından alınarak aynı şekilde kapılarına bırakılıyorlar. İyi ki bu imkanlar var. İnşallah daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Dualar ile açılan rehabilitasyon merkezi açılışına Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Belediye Meclis üyeleri, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Çanakkale Beşiktaşlılar Derneği Kulübü İkinci Başkanı Yeşim Karadağ, öğrenci ve veliler katıldı.