Biga'da Revizyon İmar Planı askıya çıktı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga 1/5000 ölçekli ilave + Revizyon Nazım İmar Planları ve Biga 1/1000 ilave + Revizyon Uygulama İmar Planları Kaymakamlık onayının ardından askıya çıktı.

Revizyon İmar Planı'nın gizli kapılar ardında yapıldığı iddialarını da yanıtlayan Başkan Işık, "Gizli kapılar ardından ne yapılmış planda. Şehir planlaması bir bilim dalıdır. Biz de şehir plancısına yaptırdık. Biz şehir plancısına oda hazırladık ve Biga'da kalmasını sağladık. Burada daha çok çalışsın diye uğraştık. Çalışmalarla ilgili gidip baktı çalışma yapacağı yerlere. Amacımız üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Gelin bize bir öneride bulunun. Size de anlatmışız. Bu ucuz muhalefet” demişti.

Biga 1/5000 ölçekli ilave + Revizyon Nazım İmar Planları ve Biga 1/1000 ilave + Revizyon Uygulama İmar Planları 19 Eylül 2018 ile 19 Ekim 2018 tarihleri arasında askıda kalacak.

Öte yandan Biga Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından sosyal medya sayfaları, internet sitesi, hoparlörle yapılan anonslar, bilbord ve durak reklamları ve medya aracılığıyla askı süresi ile ilgili gerekli duyurular yapılıyor.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, yeni bir Revizyon İmar Planı yapmanın zorunluluk olduğunu daha önce yaptığı açıklamada, "2009 yılında yapılan plana baktığımızda; ne kadar gerçeklerden uzak yapıldığı ve Biga'nın bazı yanlışlara mahkum edildiğini siz de göreceksiniz. Bu plan 2009 yılı Temmuz ayında Biga Belediye Meclisi'nde kabul edildi. 2030 yılında yapılan nüfus projeksiyonundan bahsediyorlar bize. Bu plan yapılırken dikkate alınan Biga nüfusu 2030 yılı için 44 bin 285 kişi. Biga merkezin nüfusu 2009 yılı Temmuz ayında 36 bin 520. Ondan sonra 2 tane köy de Biga'ya dahil oldu. 30 bin nüfustayken bir 2030 planı yapılıyor ve 2030 yılı 44 bin 285 olarak tahmin ediliyor. Şimdi bizim yaptığımız planda 2040 nüfusu 118 bin hesaplanıyor. Fakat Bakanlığın yapmış olduğu 1/100.000 üst ölçekli nazım imar planda 87 bin öngörüldüğü için biz de 87 bine göre planlama yapıyoruz" ifadeleriyle açıklamıştı.

Başkan Işık ayrıca tüm kesimlerden görüş alındığını, askı süreci başlamadan önce de Biga Belediye Meclis üyelerinin tamamına, meslek odası temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine sunum yaptıklarını ifade etmişti.