Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 14:36

Biga’da Robotik Kodlama şenliği

Çanakkale’nin Biga ilçesinde öğrencilerin hazırladığı robot model uygulamalarının algoritma ve programlama çalışmalarının sergilendiği robotik ve kodlama şenliği açıldı.

Biga’da Robotik Kodlama şenliği

02 Mayıs 2018 14:36


Atatürk Fen Lisesinde gerçekleşen açılışa, Kaymakam Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, "Teknolojik anlamda hızlı bir gelişim sağlayan ülkemizin kodlama alt yapısını hazırlayarak geleceğe nitelikli öğrenciler yetiştirmektir. Biga’da 20 okulumuzda robotik kodlama atölyesi kurulmuş olup eğitimler verilmektedir. Bugün burada 50 projemiz yer almaktadır" dedi.


İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin İnşaat Teknolojisi Alan Şefi Hasan Bakır nezaretinde bina maketleri dersinde hazırladıkları 1/20 ölçekli 4 artı 1 akıllı dubleks villayı tanıttılar. İnşaat Teknolojisi Alan Şefi Hasan Bakır, "Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Kenan Kısa ’nın yardımıyla yazılımlarını yapıp Müdür Yardımcımız Hasan Can ile birlikte elektrik elektronik aksamını yaparak 1 aylık sürede projemizi tamamladık. Üzerine eklemeler yapılarak önümüzdeki günlerde düzenlenecek fuarlara gideceğiz. Yeni nesil projeler ile öğrencilerimizi geliştirmeyi amaçlamaktayız" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç