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26 Mayıs 2018 11:37

Biga’da şehit ve gazi yakınlarına iftar verildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İlçe Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

Biga’da şehit ve gazi yakınlarına iftar verildi

26 Mayıs 2018 11:37


İftar yemeğine; Biga Kaymakamı Mustafa Can, daire amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı. Kaymakam Can iftar sonrası yaptığı konuşmasında; “ Vatanımız, milletimiz, devletimiz için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin değerli aileleri, saygıdeğer gazilerimiz iftar yemeğimize katılarak bizleri onurlandırdınız. Bizler sizler için ne yapsak azdır. Ramazanı şerifiniz hepimize mübarek olsun. Herhangi bir sıkıntınız, talebiniz olduğunda Kaymakamlığımız sizlerin emrindedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı, sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Şehit ailelerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.




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