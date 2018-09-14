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Biga'da şehit ve gaziler için Mevlit okutuldu

Çanakkale’nin Biga ilçesinin kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü nedeniyle Biga Belediyesi’nce Alişdede Camii’nde tüm şehit ve gaziler için Mevlit okutuldu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinin kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü nedeniyle Biga Belediyesi'nce Alişdede Camii'nde tüm şehit ve gaziler için Mevlit okutuldu.


Cuma namazından önce Mevlit okutulurken, namaz sonrası yine Biga Belediyesi tarafından camii cemaatine ve çevre esnafa pilav ayran ikramında bulunuldu. Cuma namazından çıktıktan sonra Biga Belediye Başkanı İsmail Işık da kazanların başına geçerek, vatandaşlara pilav ikramı yaptı.


Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biga'mızın kurtuluşunun 96'ncı yıldönümünde başta kurucumu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemiz için canını ortaya koymuş tüm şehit ve gazilerimiz adına Alişdede Camii'nde Mevlit okuttuk, pilav ikramında bulunduk. Allah kabul etsin. Kültürel ve sosyal etkinliklerle kutlamalar gerçekleştirirken, atalarımızı da Mevlit okutarak dualarla andık. Onların cesaretine ve azmine şükranlarımızı sunduk" dedi.

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