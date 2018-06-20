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20 Haziran 2018 12:40

Biga’da SGK İl Müdürü esnafı ve çiftçiyi bilgilendirdi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hilmi Ercan, BAĞ-KUR borçlarının yapılandırılması konusunda bilgi verdi.

Biga’da SGK İl Müdürü esnafı ve çiftçiyi bilgilendirdi

20 Haziran 2018 12:40


Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına İş- Kur Müdürü Yasin Sezgin, Oda başkanları, muhtarlar ve BAĞ-KUR sigortalıları katıldı.


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hilmi Ercan burada yaptığı konuşmasında, " 4-B dediğimiz eski Bağ-Kurlu olan çiftçilik veya esnaf faaliyeti gösteren kişilerin belli bir süre borç nedeniyle durdurdukları süreleri canlandırma amacı ile tüm ilçelerimizde bu toplantılarımızı yapıyoruz. 20 yılda bir çıkan bu yapılandırma fırsatını kaçırmayın. Önceden emekli olup iş yeri açan, esnaflık yapan emeklilerimizden kesinti yapılıyordu. O yıllarda SGK tarafından destek primi kesilmemiş esnafımız varsa tamamen borcu devam eden varsa borçlarını siliyoruz. 18 Mayıstan itibaren başlatılan yapılandırmanın 1 Hazirandan itibaren takibini yapıyoruz. Yapılandırma ile ilgili peşin veya ilk taksit 31 Ağustos tarihine kadar yapılması gerekiyor. 18 ay içerisinde taksitler ödeniyor. Daha önce durdurulmuş hizmetlerin canlandırılması sayesinde 4-B kapsamında emekli olabilecek esnaf ve çiftçilerimiz olacak. Emekli olacaklar ise 31 Ağustosa kadar beklemeden bir an önce işlemlerini yaptırıp emekli işlemlerini yaptırabileceklerdir" ifadelerini kullandı.


Toplantı sonunda Ercan, soruları cevaplandırdı.




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