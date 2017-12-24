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24 Aralık 2017 13:24

Biga’da sokak defilesine yoğun ilgi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde ünlü mankenlerin katıldığı sokak defilesi gerçekleştirildi.

Biga’da sokak defilesine yoğun ilgi

24 Aralık 2017 13:24


Biga Belediyesi, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Biga Ticaret Borsası işbirliğinde düzenlenen Biga İndirimli Alışveriş Günleri kapsamında sokak defilesi gerçekleştirildi. Şenay Akay,Hasan Yalnızoğlu gibi ünlü mankenlerin katıldığı defile, yoğun ilgi gördü.


Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "3’üncüsünü düzenlediğimiz İndirimli Alışveriş Günleri yoğun ilgi görmekte . Biga halkı istediği sürece de yapmaya devam edeceğiz. Soğuk kış günlerine rağmen bizimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hem esnafımıza destek olacağız hem de sokaklarımıza hareket katacağız" dedi.




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