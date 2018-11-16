Biga'da solistler geçidi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Musiki Derneği kurucu başkanı ve şefi Şerife Gümülcine yönetiminde Biga Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Belediye Meclis üyeleri ve musiki severler katıldı. Türk Halk müziği konseri iki bölümden oluştu. Beraber ve solo türküler ile solistler geçici efelerin gösterileri ile son buldu. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık konser sonunda solistlere ve koro şefi Şerife Gümülcine´ye çiçek takdim etti. Kaymakam Can ise, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde sevdiği şarkılarla ve türkülerle andık. Bu güzel konsere emeği geçen saz ekibinden koro şefine, solistlerine cani gönülden teşekkür ediyorum. Atatürk'ün sevdiği anlamlı türküleri bizlere dinlettirdikleri ve duygulandırttıkları için hepsine sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.