Biga'da teknoloji eğitimi verildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Karabiga Mustafa Kemal İlkokulunda teknoloji eğitimi verildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Ali Salahlı ve Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Muzaffer Özdemir eğitim teknolojilerinin geleceği ve gelecekteki sınıflarımızın nasıl yapılandırılması konularında bilgi aktardı.

Okulun toplantı salonunda düzenlenen eğitime köy ve ilçe okullarından gelen yönetici, öğretmen, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı. Prof. Dr. M. Ali Salahlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde yeni kurulan eğitim teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgileri paylaştı. Eğitimde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama merkezi arasında gerçekleştirilecek işbirliği projeleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen yapılan eğitimden duyduğu memnuniyeti belirterek, ilçedeki eğitimi geleceğe hazırlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Eğitim sonunda Okul Müdürü İlke Bozkurt konuşmacılara çiçek takdim etti.