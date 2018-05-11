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11 Mayıs 2018 10:29

Biga’da temsili askerlik yapacak engellilere kına yakıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, temsili askerlik yapacak engelliler için Biga Belediyesi önünde kına gecesi düzenlendi.

Biga’da temsili askerlik yapacak engellilere kına yakıldı

11 Mayıs 2018 10:29


Geceye Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak ve askerlik yapacak olan engellilerin aileleri katıldı.


Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel hale getirdikleri gecede engelli askerlere asker uğurlama geleneğine uygun olarak kına yaktıklarını söyledi. Bacak, " Amacımız engelli bireylerin kendilerine güven duygularını pekiştirmek toplumla iç içe olmalarını sağlamaktır. Kına gecesinde hem engelliler hem de aileleri güzel bir gece yaşıyorlar " dedi.


Belediye Başkanı İsmail Işık ve engelli askerler gecede çiftetelli oynadı.




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