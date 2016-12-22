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22 Aralık 2016 09:26

Biga’da terör operasyonu

Biga’da terör operasyonu

22 Aralık 2016 09:26

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla göz altına alınan daha sonra ise mahkeme tarafından serbest bırakılan bir kişi, yeniden göz altına alınarak tutuklandı.
Biga’da PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla cumartesi günü gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol uygulamasıyla serbest kalan İ.T. yeniden gözaltına alındı. Çınardere köyünde gözaltına alındıktan sonra denetimli serbestlik ile serbest kalan İ.T. (22) Jandarmanın yeni deliller tespit etmesiyle tekrar yakalanarak hakim karşısına çıkarıldı. Savcılığa sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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