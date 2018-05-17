Biga’da trafik kazası: 1 yaralı

Bandırma - Biga karayolu üzerindeki Güvemalan Köyü girişine kurulan kontrol noktasındaki beton bariyere çarpan kadın sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Yadigar Yılmazbaş(60) yönetimindeki 06 FG 7906 plakalı otomobil, kontrol noktasına girerken hızını azaltamayınca beton zemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç içerisinden çıkarılan emekli öğretmene ilk müdahale kontrol noktasındaki polis ekipleri tarafından yapıldı.
Öte yandan alev alan araç jandarma ve polis ekipleri tarafından söndürülürken, yaralı öğretmen Yadigar Yılmazbaş Biga Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.