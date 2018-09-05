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05 Eylül 2018 16:11

Biga’da trafik ve trafik kuralları eğitimi verildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Büro Amiri Tuna Yaman ilkokul öğretmenlerine trafik ve trafik kuralları eğitimi verdi.

Biga’da trafik ve trafik kuralları eğitimi verildi

05 Eylül 2018 16:11


Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan slayt gösterimi ile sınıf öğretmenleri bilgilendirildi. İlkokul 4. ve 8. sınıf öğrencilerine öğretmenler tarafından ders olarak verilecek eğitimde trafik güvenliğinde temel davranış şekilleri, güvenli sürüş sırasında dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Büro Amiri Tuna Yaman yaptığı açıklamada, "İçimizdeki en büyük terör trafik terörüdür. 2017 yılında 182 bin 669 kazadan 300 bin 383’ü yaralı, 3 bin 534’ü kaza yerinde 3 bin 893’ü ise kaza sonrası hayatını kaybetmiştir" dedi.




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