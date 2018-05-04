Açılışa, Kaymakam Mustafa Can, Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Okul Müdürü Gökhan Günay yaptığı açılış konuşmasında, "Proje Yürütücüsü Mehmet Kılınç nezaretinde okulumuz öğrencilerinin hazırladığı 22 proje tanıtılacak. 12. Ortaokul öğrencileri arasında yapılan araştırma projeleri kapsamında 120 proje arasından ilk 15’e girerek Bursa Bölge sergisinde yer alan iki projemiz de sergimizde yer almaktadır" diye konuştu.

Folklor gösterilerinin ardından fuar törenle açılarak katılımcılar tarafından gezildi. Pirinç ve mısır saplarından sunta elde edilmesi projesi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Proje Koordinatörü Mehmet Kılınç burada yaptığı açıklamada, "Öğrencimiz Fatma Nur Cesur ile birlikte hazırladığımız projede Türkiye’de elde edilen ve tarım atıkları olan buğday, arpa, çavdar, yulaf ve mısır gibi bitkilerin artıkları sunta yapımında kullanılabilir. Proje ile Gümüşçay beldesinde tarımı oldukça fazla yapılan pirinç ve mısır bitkisinin kullanılmayarak tarlalarda yakılan sap kısımlarının değerlendirilmesi, yakımı sırasında toprağa verilen zararın engellenmesi amaçlanmaktadır. Bu projede elde edilen malzeme ile plastik kullanımının azaltılması, mobilya sektörü ihtiyaçlarının doğal tarım artıkları ile karşılanması, çevrenin korunması ve tarım atıklarının geri dönüşüme katkısı sağlanacaktır. Kurutulmuş küçük parçalara ayrılmış pirinç ve mısır sapları tutkal ile karıştırılıp preslenerek sunta elde edilmiştir" ifadelerini kullandı.