Biga'da, Türk İtfaiyesi'nin 304'üncü yıldönümü kutlandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Binasında Türk İtfaiyesi'nin 304'üncü yıldönümü kutlandı.

Biga İtfaiye Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği kutlama programına Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, belediye meclis üyeleri, belediye müdürleri, Biga Hamdibey Ortaokulu ve Biga Belediyesi'nin kreşlerinde okuyan öğrenciler katıldı. Program önce itfaiyeci üniforması giyen kreş öğrencileri ve Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli, Başkan Işık'ı çiçekle karşıladılar. İtfaiyecilerle selamlaşan Başkan Işık, kreş öğrencilerini de selamladı.

Programda konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, “İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen İtfaiye Haftası programını bu yıl biraz daha büyüttük. İtfaiye Müdürlüğümüzü büyütürken, kutlamaları neden büyütmeyelim dedik. Biz göreve geldiğimizde sadece yangın söndürme işi yapan İtfaiye Müdürlüğümüzü, bugün arama-kurtarma, trafik kazalarında sıkışan vatandaşların kurtarılması, doğal afetler başta olmak üzere ihtiyaç anında birçok soruna müdahale edebilir duruma getirdik. Göreve geldikten sonra İtfaiye Müdürlüğümüze 4x4 arama kurtarma aracı tahsis ettik. Trafik kazalarında kullanılan hidrolik kesme ve ayırma makinasını revize ettik. Daha kolay taşınabilir hidrolik ünitesi aldık. Öncekini 4 kişi birden taşıyordu. Kullanımı zordu. Böylelikle artık İtfaiye Müdürlüğümüz trafik kazalarına çok hızlı bir şekilde ve son teknoloji ekipmanla müdahale edebiliyor. Ford Kargo İtfaiye arasözümüzün su pompasını sıfır olarak aldığımız yenisiyle değiştirdik. 4x2 hizmet aracı satın aldık. Malzeme bakımından bütün eksikleri tamamladık. Araçların dışında personelimizin 2 grup olan vardiya sistemini 3 grup olarak yeniden düzenledik. Personelimizin daha düzenli ve yüksek performanslı olarak çalışmasını sağladık. İtfaiye Müdürlüğümüz gerçekten övüneceğimiz ve gurur duyacağımız çalışmalar yapıyor” dedi.

“Biz 4,5 yıl önce yola çıkarken kendimize ‘yaşanacak şehir Biga' ve ‘Mutlu Biga' hedeflerini belirledik. Bu hedefleri belirlerken her alanda yaşanacak bir şehir olmayı hedefledik. Vatandaşımızın can güvenliği de bu hedefimizin gerçekleşmesinin en önemli adımını oluşturuyor” diyen Başkan Işık, “Allaha şükür bu anlamda da hedefimize büyük oranda ulaştık. Daha yapacağımız işler bitmedi. Çocuklarımıza her alanda mutluluğun sürekli olduğu, aydınlık bir gelecek bırakmak için çok çalışacağız. Çocuklarımız bizim için önemli. Hem farkındalık sağlamak hem de çocuklarımızın İtfaiyeciliğin önemi konusunda bilinçlenmesini sağlamak için kreşlerimizden birer sınıfı ve Hamdibey İmam Hatip Ortaokulu'ndan bir sınıf öğrencimizi de etkinliğimize davet ettik. Çocuklarımıza itfaiyeciliğin önemini anlatacağız. Ayrıca mini bir itfaiyecilik müzesinde kullanılan malzemeleri tanıyacaklar. Bu etkinliğin hazırlanmasında emek harcayan İtfaiye Müdürümüz Recep Tatlıdilli'ye teşekkür ediyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan meclis üyelerimize, müdürlerimize ve siz değerli basın mensuplarına ve öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Gece gündüz vatandaşlarımızın can güvenliğinin bekçisi olarak çalışan tüm İtfaiye Müdürlüğümüz çalışanları başta olmak üzere tüm itfaiyecilerin İtfaiyecilik Haftası'nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Biga Belediyesi İtfaiye Müdürü Recep Tatlıdilli ise konuşmasında, 2018 yılı, ilk 8 ayı içerisinde; 23 konut, 4 iş yeri, 4 araç, 7 samanlık, depo ve 23 arazi olmak üzere toplam 61 yangına başarıyla müdahale ettikleri bilgisini paylaştı. Müdür Tatlıdilli, “Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak bizler belediye başkanımızın talimatları doğrultusunda 24 personel, 2 arazöz, 2 merdivenli arazöz, 1 adet 4x4 arama ve kurtarma aracı ve 1 adet hizmet aracıyla 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görev başındayız” dedi.

Konuşmaların ardından İtfaiyecilik Haftası nedeniyle pasta kesildi. Pasta ve ikramların ardından kreş öğrencilerine özel hazırlanan mini itfaiyecilik müzesinde ekipmanlar tanıtıldı. Temsili olarak itfaiye hortumu tutan kreş öğrencileri keyifli anlar yaşadılar. İtfaiyeciler için dua okunup, hatıra fotoğrafı çekildikten sonra program sona erdi.