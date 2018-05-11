Biga’da Türkiye’nin dış politikası konuşuldu

Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda "Türkiye’nin dış politikası" konulu konferansa Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sedat Çakır ve öğrenciler katıldı. 2008 yılında Cezayir’de göreve başladığında Afrika kıtasında 12 büyükelçilik bulunduğunu ifade eden Bigalı bugün bu sayının 50’ye yaklaştığını söyledi. Büyükelçiliğin bulunulan ülke ile Türkiye arasındaki başta siyasi ve ekonomik olmak üzere büyük temaslar sağladığını ifade eden Bigalı,"Ticaretimiz 3-4 misli artış gösterdi. Bu bakımından Büyükelçiliklerin son derece faydaları var. Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana barışçı bir politika izlemiştir. Son yıllarda çevresinde görülen gelişmeler ve Suriye’de yaşanan gelişmeler Türkiye’yi bazı adımlar atmaya mecbur bırakmıştır. Irak, Suriye ve İran ile tarihi bağlarımız var. Türk ve Türkmen kökenli soydaşlarımız var. Bu sorunlar orada yaşanırken orada ne olup biterse bitse, saldırılara maruz kalırlarsa kalsınlar diyemeyiz. Halkımızın vicdanı buna elvermez diye düşünüyoruz. Bunun için Türkiye çeşitli adımlar atmıştır. Bölge ülkeleri ile ilişkilerimizin temelinde insani bir yaklaşım vardır. Mart 2011 de başlayan Suriye krizinde gaddar rejimin zulmünden kaçan insanlar Türkiye’ye sığınmışlardır. 3 buçuk milyon civarında Suriyeli ülkemizde misafir edilmektedir. Bunların sağlık, barınma ihtiyaçları tamamen devletimizin, hükümetimizin ve sivil toplum kuruluşlarımız tarafından karşılanıyor. Bu rakam 30 milyar doları açmıştır" diye konuştu.

Türkiye’nin çok zengin bir ülke olmadığının altını çizen Bigalı, " Kendimizi ahlaken yükümlü hissediyoruz ama bunun ülkemize büyük bir yük getirdiğini de itiraf etmek gerekir. Ayrıca bu mülteciler güvenlik açısından da ülkemize bazı sorunlar yaşatabilir. Bunların DHKP-C bağlantısı var mı? Terörle bağlantısı var mı? Fakat hükümetimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, ilgili makamlarımız güvenlik ile ilgili gerekli tedbirleri almaktadırlar. Uluslararası terörizm ve terörü gerek resmi makamlara gerekse Dış işleri Bakanlığına, İç İşleri Bakanlığına, Savunma Bakanlığına gidip Suriye’deki Afrin harekatını anlatıyoruz" dedi.

Konferans sonunda Bigalı, gençlerin sorularını cevaplandırdı.