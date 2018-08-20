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20 Ağustos 2018 14:55

Biga’da ücretsiz kesim noktaları oluşturuldu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kurban Bayramı öncesi Biga Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti.

Biga’da ücretsiz kesim noktaları oluşturuldu

20 Ağustos 2018 14:55


Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Kurban Bayramı öncesi Biga Hayvan Pazarı’nı ziyaret etti. Başkan Işık, vatandaşları dinleyerek, kurbanlık satıcılarıyla sohbet etti. Ziyaret sonrası konuşan Belediye Başkanı İsmail Işık; “Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarımızı ziyaret ettik. Hem satıcı hem de alıcı hemşehrilerimizle sohbet ettik ve iyi bayramlar diledik. İstenmeyen görüntüler oluşmaması için bu yıl da 5 farklı noktada ücretsiz küçükbaş hayvan kesimi yapacağız. Sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Büyükbaş hayvanların kesimini de yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi 150 liradan yapacağız. Büyükbaş hayvanlar için de et entegre tesislerimiz ve mezbahamızı hazırladık. Halkımız güvenle tesislerimize başvurabilirler" dedi.


Kurban Bayramı ile ilgili bir mesaj da paylaşan Başkan Işık, "Bayramlar birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği mübarek günlerdir. Ekonomik açıdan zor günler geçiriyoruz. Bu zor günleri aşmanın yolu ise daha çok bir ve beraber olmaktan geçer. Kurban Bayramı’nın manevi ikliminde birbirimizi artık ötekileştirmemeli, daha güçlü ve daha huzurlu bir Türkiye için hep birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.


Kurban Bayramı’nda Şirintepe Mahallesi, Yeniceköy Mahallesi, Hamdibey Mahallesi ile Kavaklık ve Bademlik bölgelerinde belirlenen alanlarda Belediye ekipleri tarafından ücretsiz küçükbaş hayvan kesimi yapılacak. Belediye mezbahasında ise büyükbaş hayvanların kesimi yapılacak. Büyükbaş hayvanlar için geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 150 TL kesim ücreti alınacak. Küçükbaş hayvan kesimleri bayramın ilk günü saat 08:00’de başlayacak.


Kurban Bayramı’nda bayram namazı için Tarihi Namazgah belediye ekipleri tarafından hazırlanacak.




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