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Biga'da uçurumdan düşen ineği vatandaşlar kurtardı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Abdiağa köyü kırsalında otlarken uçurumdan düşen ve ayakları incinen ineği vatandaşlar kurtardı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Abdiağa köyü kırsalında otlarken uçurumdan düşen ve ayakları incinen ineği vatandaşlar kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Lütfi Taşkın'a ait inekler Abdiağa köyü kırsalında otluyordu. İneklerden bir tanesi otladığı sırada uçurumdan aşağı yuvarlandı. Ayakları incinen inek yerinen kalkamayınca sahibi Lütfi Taşkın, Veteriner Hekim Murat Kaya'ya haber verdi. Olay yerine gelen vatandaşlar uzun uğraşlar neticesinde ineği düştü yerden çıkarttı. Veteriner Hekim Murat Kaya yaptığı açıklamada ineğin sağlık durumunun iyi olduğunu sağ gözünü taşa çarpmış olmasından dolayı yaralandığını söyledi.

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