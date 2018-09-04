Biga’da Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu açıldı

Biga Çınarlık Parkı’nda yapılan sempozyumun açılış kurdelesini Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Belediye Başkanı İsmail Işık kesti. Etkinlikte bir konuşma yapan Sempozyum Koordinatörü Ekrem Yılmaz, “ Taş Heykel Sempozyumunun amacı, ülkemizin sanatçıları ile diğer ülke sanatçılarını bir araya getirmek. Sanatı, sanatçıyı ve sanatseveri halk ile buluşturmak. Sanatçılara destek olmak. Biga ilçemizi yurtiçinde, yurtdışında tanıtmak. İlçemize sanat yapıları kazandırmak. İlçemizin ve ülkemizin sanatsal birikimine katkıda bulunmaktır. Biga Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu 03-28 Eylül tarihleri arasında açık hava şartlarında Biga halkı ile iç içe gerçekleştirilecek sanat etkinliğidir. Biga Uluslararası Taş Heykel Sempozyumunun teması 2018 Troya yılı kapsamı doğrultusunda, Troya olarak belirlenmiştir. Sempozyuma 5 yerli ve 5 yabancı olmak üzere 10 heykel sanatçısı katılmaktadır. Sanatçılarımız 25 günlük etkinlik süresince kendilerine özgü tasarımlarını mermerleri yontarak, Biga’ya kazandıracaklardır. Etkinlikte 33 metreküp, 100 tona yakın beyaz mermer kullanılacaktır. Sempozyumda yapılacak eserler, Biga’nın muhtelif yerlerini süsleyecek. Anlamsal ve fiziksel değer katacak” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Biga Kaymakamı Mustafa Can ise “ Biz Troya yılı kapsamında ilçe olarak 3 etkinlik planladık. Bunun ilki Temmuz ayında başlayan ve ay içerisinde sona eren Yelken Yarışları idi Karabiga Beldemizde yoğun katılım içerinde gerçekleştirdik. İkinci olarak açılışını yaptığımız Biga Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu burada yaklaşık 25 gün boyunca heykel tıraşlarımız sanatlarını icra edecekler. Son olarak da Ekim ayında propontis sempozyumunu gerçekleştireceğiz Bu etkinliklerin ilçemiz adına ilimiz adına ve ülkemiz adına turizm anlamında iyi şeyler getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler stantları gezdi.