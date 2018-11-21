Biga'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyon

Edinilen Bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma ekipleri ile Biga İlçe Jandarma ekipleri tarafında Biga'nın Balıklıçeşme köyünde bulunan işletmeciliğini M.S'nin yaptığı bir et lokantasında yüklü miktarda uyuşturucu madde ( hint keneviri, kumar esrar ve kaçak içki) 3 kilogram esrar 400 kök kenevir bitkisi, 500 litre kaçak içki ve çok miktarda doluma hazır şişeler ele geçirilirken işletmenin üst katında içki yapımında kullanılan malzemeler el konuldu. Operasyonda şüpheli M.S, göz altına alındı.