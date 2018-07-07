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07 Temmuz 2018 12:36

Biga’da yaz kuran kurslarına ilgi artıyor

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Müftülüğü tarafından Süleymaniye Camisinde açılan yaz kuran kursuna, 170 öğrenci katıldı.

Biga’da yaz kuran kurslarına ilgi artıyor

07 Temmuz 2018 12:36


Süleymaniye Cami İmam Hatibi Fethi Altındiş, yaptığı açıklamada geçen yıl 149, bu yıl ise 170 ilkokul öğrencisinin yaz kuran kursuna katıldığını söyledi. Altındiş, camideki dört sınıfta,4 öğretici ile öğrencilere Kuran-ı Kerim öğretildiğini belirterek, "Kursumuza gösterilen yoğun ilgi bize gurur veriyor. Geçen yıla göre, öğrenci sayımızda artış var. Kur’an, çocuklarımızın camiyle bütünleşmesi açısından çok önemli. Camide, Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra namaz, ahlak, Peygamber Efendimizin hayatını öğretiyoruz" dedi. Kurslar, 25 Haziran’da başlayıp 17 Ağustos’ta sona erecek.




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