Biga’da yaz kuran kurslarına ilgi artıyor

Süleymaniye Cami İmam Hatibi Fethi Altındiş, yaptığı açıklamada geçen yıl 149, bu yıl ise 170 ilkokul öğrencisinin yaz kuran kursuna katıldığını söyledi. Altındiş, camideki dört sınıfta,4 öğretici ile öğrencilere Kuran-ı Kerim öğretildiğini belirterek, "Kursumuza gösterilen yoğun ilgi bize gurur veriyor. Geçen yıla göre, öğrenci sayımızda artış var. Kur’an, çocuklarımızın camiyle bütünleşmesi açısından çok önemli. Camide, Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra namaz, ahlak, Peygamber Efendimizin hayatını öğretiyoruz" dedi. Kurslar, 25 Haziran’da başlayıp 17 Ağustos’ta sona erecek.