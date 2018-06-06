Biga’da, yaz okulları için kayıtlar başladı

Kayıtlar 14 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek. Biga Belediyesi güvencesiyle çocuklar yaz tatillerinde hem eğlenecekler hem de verimli zaman geçirecekler.

Atatürk Kültür Merkezi’nde 3-15 yaş arası çocuklar için 14 kurs açılması planlanıyor. Seramik, ahşap boyama, modern dans, koro, tiyatro, drama, halk oyunları, güreş, karate, jimnastik, yoga, bale, bale (3 yaş) ve resim alanlarında kurslar açılacak.

Biga Belediyesi Alişdede Bilgi Evi, Cumhuriyet Bilgi Evi, Şirintepe Bilgi Evi ve Ada Bilgi Evi’nde ise 16 farklı alanda kurslar açılacak. Bu kurslar; rakamların dansı (6-8 yaş), origami (6-11 yaş), zeka oyunları (7-12 yaş), satranç (7-15 yaş), uzay ve astronomi (7-15 yaş), geri dönüşümde farkındalık (7-13 yaş), girişimcilik ve teknoloji eğitimleri (teknokadın), işaret dili (8-15 yaş), yaratıcı drama (7-12 yaş), Kur’an Kursu (7-12 yaş), gitar (9-15 yaş), keman (8-15 yaş), eğlenceli fırçalar (6-9 yaş), kitap okuma saati (7-15 yaş), modern dans (6-12 yaş), bağlama (9-15 yaş) dallarında açılacak.

Ayrıca futbol (9-15 yaş), kort tenisi (6-12 yaş), jimnastik (5-8 yaş), masa tenisi (8-12 yaş), voleybol (8-12 yaş), basketbol (8-12 yaş) ve atletizm (8-12 yaş) spor branşlarında yaz kursları kayıtları alınmaya başladı.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyen ailelerin Biga Belediye Atatürk Kültür Merkezi ile Alişdede Bilgi Evi, Ada Bilgi Evi, Şirintepe Bilgi Evi ve Cumhuriyet Bilgi Evi’ne giderek kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.