Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 11:30

Biga’da, yaz okulları için kayıtlar başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ve 4 bilgi evinde yaz okulları kayıtları 5 Haziran Salı günü başladı.

Biga’da, yaz okulları için kayıtlar başladı

06 Haziran 2018 11:30

Kayıtlar 14 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek. Biga Belediyesi güvencesiyle çocuklar yaz tatillerinde hem eğlenecekler hem de verimli zaman geçirecekler.


Atatürk Kültür Merkezi’nde 3-15 yaş arası çocuklar için 14 kurs açılması planlanıyor. Seramik, ahşap boyama, modern dans, koro, tiyatro, drama, halk oyunları, güreş, karate, jimnastik, yoga, bale, bale (3 yaş) ve resim alanlarında kurslar açılacak.


Biga Belediyesi Alişdede Bilgi Evi, Cumhuriyet Bilgi Evi, Şirintepe Bilgi Evi ve Ada Bilgi Evi’nde ise 16 farklı alanda kurslar açılacak. Bu kurslar; rakamların dansı (6-8 yaş), origami (6-11 yaş), zeka oyunları (7-12 yaş), satranç (7-15 yaş), uzay ve astronomi (7-15 yaş), geri dönüşümde farkındalık (7-13 yaş), girişimcilik ve teknoloji eğitimleri (teknokadın), işaret dili (8-15 yaş), yaratıcı drama (7-12 yaş), Kur’an Kursu (7-12 yaş), gitar (9-15 yaş), keman (8-15 yaş), eğlenceli fırçalar (6-9 yaş), kitap okuma saati (7-15 yaş), modern dans (6-12 yaş), bağlama (9-15 yaş) dallarında açılacak.


Ayrıca futbol (9-15 yaş), kort tenisi (6-12 yaş), jimnastik (5-8 yaş), masa tenisi (8-12 yaş), voleybol (8-12 yaş), basketbol (8-12 yaş) ve atletizm (8-12 yaş) spor branşlarında yaz kursları kayıtları alınmaya başladı.


Kurslara kayıt yaptırmak isteyen ailelerin Biga Belediye Atatürk Kültür Merkezi ile Alişdede Bilgi Evi, Ada Bilgi Evi, Şirintepe Bilgi Evi ve Cumhuriyet Bilgi Evi’ne giderek kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANAKKALE HABERLERİ
ÇANAKKALE HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç