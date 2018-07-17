Biga’da yerel yönetişim ve örgütlenme eğitimi

Biga Kadın Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi (BİKAD) iş birliği ile Matra programı mali desteği katkılarıyla "yerel örgütlenme ve yönetişim eğitimi" verildi.

BİKAD Kooperatif başkanı Ayfer Baykal yaptığı açıklamada, " Eğitimler, Halim Bey Konağı Kent Konseyi Yerleşkesinde, gece ise Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda iki ayrı gruba uygulandı. BİKAD grup lideri Pervin Diken ve KEDV temsilcisi Düriye Kayserlioğlu tarafından uygulanan eğitim programının amacı kadınlar olarak küresel sorunları ele almak, bu meselelerle ilgili kendi görüşlerimizi, neyi nasıl dönüştüreceğimizi ortaya koymak ve birlikte çalışmanın yollarını aramaktır" diye konuştu.

Eğitimin beş oturum olarak uygulandığını ifade eden Baykal, " Nasıl Bir Dünyada Yaşamak İstiyoruz? Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yönetişim ve Demokrasi, Ayrımcılık ve Farklılıklara Saygı, İnsan Hakları, Kadının İnsan Hakları ve Demokrasi, Küresel Sorunlar Yerel Çözümler ve Kadınlar" dedi.