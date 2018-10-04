Biga'da ‘Yerelden Küresele Markalaşma' çalıştayı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yerelden küresele markalaşma çalıştayı düzenlendi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen çalıştaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, Tahsildaroğlu A.Ş. Süt Tedarik Zinciri Müdürü Hüseyin Yoluç, ÇOMÜ Bayramiç Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Dr. Zerrin Yüksel Önür, ÇOMÜ Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (BİİBF) Öğretim Üyesi Dr. Filiz Eroğlu konuşmacı olarak katıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan yaptığı açılış konuşmasında, "Biga'mızın hepimizin yakinen bildiği ama Biga dışındaki insanların çok fazla bilgi sahibi olmadığı kaliteli, yerel ürünleri bulunmaktadır. Söz konusu bu ürünlerin ulusal, uluslararası ve sonrasında küresel boyutta tanınması ve rekabet edebilmesi için markalaşma gereklidir sonucuna vardık" dedi.

Çalıştayda, coğrafi işaretler, pazar araştırma, pazarlama, markalaşma konuları aktarıldı.