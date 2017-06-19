Biga’da yılın ilk buğdayı satıldı

Biga Ticaret Borsasına gelen 2 ton 100 buğdayın 100 kg üzerinden yapılan sembolik satışında golia (kırmızı buğday) cinsi buğdayı 1 liradan Okyaylar Un Gıda Sanayi satın aldı. Yılın ilk buğdayını geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ticaret Borsasına getiren Aptiağa Mahallesi’nden Recep Çınar, 10 dönümlük tarlasına ektiği buğdayın veriminden memnun olduğunu söyledi. Ticaret Borsasına 2 buçuk ton arpa getiren İdriskoru Mahallesi’nden Mehmet Emir’in ürünü 850 kuruştan Faruk Sezen tarafından satın alındı. Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Okyay satışı yapılan ürünlerin esnafa ve çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.