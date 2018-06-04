Biga’da yılın ilk buğdayı satıldı

Biga Ticaret Borsasına gelen 2 ton buğdayın 100 kilogram üzerinden yapılan sembolik satışında buğdayı 2 lira 20 kuruştan Kaptanlar Un Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karan satın aldı. Yılın ilk buğdayını borsaya getiren üretici Recep Çınar, 10 dönümlük tarlasına ektiği buğdayın veriminden memnun olduğunu söyledi. Biga Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fahrettin Deniz ise yeni sezonun üreticilere, tüccara ve üyelere hayırlı ve bereketli olmasını dilediğinde bulundu. Deniz, üretici Recep Çınar’ı altın ile ödüllendirdi.