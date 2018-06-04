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04 Haziran 2018 15:30

Biga’da yılın ilk buğdayı satıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Ticaret Borsasında sezonun ilk mahsul buğdayı işlem gördü.

Biga’da yılın ilk buğdayı satıldı

04 Haziran 2018 15:30


Biga Ticaret Borsasına gelen 2 ton buğdayın 100 kilogram üzerinden yapılan sembolik satışında buğdayı 2 lira 20 kuruştan Kaptanlar Un Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karan satın aldı. Yılın ilk buğdayını borsaya getiren üretici Recep Çınar, 10 dönümlük tarlasına ektiği buğdayın veriminden memnun olduğunu söyledi. Biga Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fahrettin Deniz ise yeni sezonun üreticilere, tüccara ve üyelere hayırlı ve bereketli olmasını dilediğinde bulundu. Deniz, üretici Recep Çınar’ı altın ile ödüllendirdi.




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