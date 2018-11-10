Biga'da yoga ve nefes teknikleri kursuna yoğun ilgi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi tarafından düzenlenen sağlıklı yaşam ve nefes teknikleri kursu ile yoga kursuna katılan kursiyerler bir araya geldi.

Şehir parkında bir araya gelen kursiyerler daha sonra doğa yürüyüşüne katıldı. Sağlıklı Yaşam Koçu Serpil Uğur Küçük yaptığı açıklamada, "Atatürk Kültür Merkezinde Pazartesi 13.30-15.30 Salı 18.00 ve Perşembe günleri 09.30-11.30 saatleri arası kursiyerlerimiz ile bir araya gelerek nefes çalışmaları yapıyoruz. Günlük hayatımızda doğru ve doğal nefesler düzenli olarak burundan alınıp verilmeli, kesintisiz, yavaş ve derin olmalıdır. Bu şekildeki nefeslerin beden ve zihin üzerinde sakinleştirici etkisi vardır" dedi.

Yoga eğitmeni Elif Aya ise yoga derslerinin Pazartesi 18.00 Salı 09.30Perşembe 13.30-15.30 saatleri arasında yapıldığını kurslara 150 den fazla kursiyerin katıldığını ifade etti.