Biga’da zabıtadan fırınlara Ramazan denetimi

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerinde pidelerin gramajı yanı sıra üretimi ve hijyen şartları başta olmak üzere iş yerlerinin ruhsat kontrollerini de yaptı. Halkın güvenli ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sıkı denetimlerde zabıta ekipleri kontrollerde çeşitli uyarılarda bulundu. Halkın sağlığını etkileyen ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde yaptırımlar uygulayan ekipler, herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılması durumunda 153 numaralı telefonların aranması uyarısında bulundu. Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada belirli aralıklarla gerçekleştirdikleri denetimler hakkında, ’’Biga Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, birçok alanda belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarımız kapsamında, Ramazan pidesi üretim yerlerinde incelemelerde bulunduk. Pide gramajı başta olmak üzere birçok kalemde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir şekilde üretilen ürünleri almalarını sağlamaktır. Üç grup halinde çıktığımız denetimlerde ilçemizdeki bütün unlu mamul üretim yerlerini kontrol ettik. Üretici esnafımıza gerekli hallerde uyarılarda bulunduk. Vatandaşlarımızdan bu konulardaki olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 153 numaralı telefonları aramalarını talep ediyoruz’’ bilgileri verildi.