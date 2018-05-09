Bigalı atletler Türkiye Şampiyonasında

Kırklareli’de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Puanlı Atletizm Grup Birinciliği’nde, Biga Ortaokulu Yıldız Erkek Takımı finale yükselerek, 650 puanla İstanbul’un ardından ikinci oldu.

Biga Ortaokulu Yıldız Erkek Takımı, 26-27 Mayıs tarihleri arasında Denizli’de yapılacak, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Atletizm Antrenörü Musa Çetin," Yıldız kız takımımızda 599 puanla kürsünün 4.basamağında yer buldu. Ferdi derecelerimiz, Rümeysa Çalışkan bin 500 metrede birinci, Yağız Oyar 100 metre engellide ikinci, Yağız Oyar Cirit Atmada üçüncü, Yusuf Gülşen gülle atmada üçüncü, Yosun Naz Sölüm gülle atmada dördüncü, 5 x 80 bayrak takımımız ikinci oldular. Beden Eğitimi Öğretmenimiz Başak Korkmaz’ı ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.