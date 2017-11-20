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20 Kasım 2017 09:37

Biga’lı Çakıroğlu Avrupa üçüncüsü

Çanakkale’nin Biga Ortaokulu 6.

Biga’lı Çakıroğlu Avrupa üçüncüsü

20 Kasım 2017 09:37

sınıf öğrencisi Çınar Çakıroğlu karatede Avrupa üçüncüsü oldu.


Okul Müdürü Musa Çetin, 9. Dünya Shotokan karate şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olan öğrenciyi tebrik etti. Çetin, "17-19 Kasım tarihleri arasında Çek Cumhuriyetinde yapılan şampiyonada 35 kiloda yarışan öğrencimiz Çınar Çakıroğlu bronz madalya aldı. Öğrencimizi, ailesini ve Antrenörü Süleyman Orhan’ı kutluyorum. Aynı zamanda genel klasmanda Avrupa ikincisi olan Biga Karate Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını tebrik ediyorum" diye konuştu.




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