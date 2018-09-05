Bigalı kadınlar kıyasıya yarışacaklar

Yarışmalara başvurular 3 Eylül tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 14 Eylül olarak duyuruldu. Yarışmalarla ilgili katılım formlarına ulaşmak Biga Belediyesi (www.biga.bel.tr) internet sitesi ziyaret edilebilecek. Formlar Biga Belediyesi ve Biga Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kabul edilecek.

’Çemberimde Gül Oya’ Yemek Yarışması ile ’Ninemin Çeyiz Sandığı’ Oya Yarışması, 15 Eylül Cumartesi günü saat 15:30’da Çınarlık Düğün Salonu’nda başlayacak. Yarışmaların ödün töreninin ise aynı gün saat 17:00’de gerçekleşmesi planlanıyor.

Yemek yarışması; hamur işleri ve yemek olmak üzere 2 kategoride gerçekleşecek. Yarışmada ürünün tat ve lezzeti, ürünün sunumu ve görünüşü, yaratıcılık, zorluk seviyesi, tarife uygunluğu konuları jüri tarafından puanlanacak. Yarışma sonucunda birini ürün sahibi 1 yarım altın, ikinci ürün sahibi 1 çeyrek altın ve üçüncü ürün sahibi ise 1 gram altın ile ödüllendirilecek.

Oya yarışmasında jüri üyeleri Biga Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilecek personelden oluşacak. Yarışma sonucunda birini ürün sahibi 1 yarım altın, ikinci ürün sahibi 1 çeyrek altın ve üçüncü ürün sahibi ise 1 gram altın ile ödüllendirilecek.

Bigalı kadınların yemek ve oya konusunda becerikli olduklarını ifade eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bigalı kadınlarımızın hem yemek konusunda hem de oya konusunda çok iyi olduklarını biliyorum. Biga’mızın kurtuluşunun 96’ıncı yılını birlikte ve keyifle kutlayacağımıza inanıyorum. Bu yarışmaya katılan tüm ürünler eminim ki çok başarılı olacak. Ancak yarışmalarda sıralama yapacağız. Bigalıları yarışmalarımıza katılmaya davet ediyorum. Tüm katılımcılarımıza ise şimdiden başarılar diliyorum" dedi.