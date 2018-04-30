Bigalı karateci milli takım seçmelerine katılacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Çanakkale Karate İl Temsilcisi ve Biga Karate Gençlik Spor Kulübü Başkanı Antrenör Süleyman Orhan, " 4 Mayıs 2018 Cuma günü Dünya Karate Federasyonu tarafından tüm dünyada organize edilen Avrupa karate Ligi’ne Türkiye Karate Federasyonun Gaziantep ilinde düzenlemiş olduğu Türkiye Şampiyonası’nda milli takım teknik kurul tarafından yapılan seçme karşısında sporcumuz Artı 47 kiloda yapmış olduğu başarılı performanstan dolayı bu seçmeye katılması öngörülmüştür.Bengisu Fıstıkçı ilk 2’ye girdiği taktirde Dünya Karate Federasyonu ve Olimpiyat komitesi tarafından değişik ülkelerde kamplarda yetiştirilecek olup 2014 Olimpiyatlarında Türkiye adına başarılı olması sağlanacak. Bundan dolayı sporcumuz Çanakkale adına seçilmiş ve onura edilmiştir. Sporcumuz Bengisu Fıstıkçı şampiyonada başarılı olacaktır ve inşallah ilimizi, ilçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Şimdiden başarılar diliyorum kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.