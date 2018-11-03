Bigalı karateciler kemer yükseltti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Karate Gençlik Spor Kulübü karatecileri Balıkkaya Tepe tesislerinde yapılan kemer yükselme töreninde bir araya geldiler.

Ailelerin de ilgi gösterdiği törenin açılışını Çanakkale Karate İl Temsilcisi Türkiye Karate Federasyonu Milli Takım Antrenörü Süleyman Orhan yaptı. Orhan konuşmasında, "Bugün burada 60 öğrencimiz kuşaklarını alacaklar. Hem Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Shotokan Karate şampiyonasında derece elde eden sporcularımızın ödül töreni hem de diploma törenini birlikte yapıyoruz. Çok başarılı sporcularımız var. Onları gönülden destekleyen velilerimiz var. Gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Orhan, tek tek öğrencilere belgelerini verdikten sonra toplu fotoğraf çektirdi. Törene, Kulüp Başkanı Ünal Öz, Yönetim Kurulu üyeleri, Sempai Mürvet Demirtaş Orhan ve Hale Nur Börtül, karateciler ve aileleri katıldı.