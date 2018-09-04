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04 Eylül 2018 12:58

Bigalı karatecilerden büyük başarı

Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında Biga Karate Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcuları büyük bir başarıya daha imza attı.

Bigalı karatecilerden büyük başarı

04 Eylül 2018 12:58


Çanakkale Karate İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Süleyman Orhan, Milli Takıma çağrılan 3 sporcudan büyük başarı geldiğini söyledi. Orhan yaptığı açıklamada; " Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen Karadeniz Hazar ülkeleri karate şampiyonasında ülkemizi temsilen Milli Takıma çağrılan sporcularımız Yasin Usta ferdi kumite dalında 67 kiloda altın madalya ve Türkiye A Takımı adına yarışarak takımda da 1 altın madalya kazandı. Rana Berfın Orhan ise genç bayan ferdi kumıte dalında 59 kiloda bronz madalya kazandı. 9 Yaş erkek kumite dalında yarışan Milli Sporcumuz Yıldıray Uğural güzel mücadele ederek bizi memnun etti ve beşincilikle milli maçında başarılı olarak müsabakayı bitirdi. Türkiye Milli Takımı adına yarışan kulübümüzü, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızla gurur duyuyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.




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