Bigalı Mehmet Çavuş'u oynayan Şevket Çoruh'tan anlamlı ziyaret

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, usta tiyatrocu Şevket Çoruh, Bigalı Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret etti.

Turgut Özakman'ın eserinden sinemaya uyarlanan, Yeşim Sezgin'in yönettiği “Çanakkale 1915” filminde, Çanakkale'de Türk askerinin gösterdiği direnç bir kahramanlık destanı olarak anlatılıyor. Filmde Bigalı Mehmet Çavuş'u canlandıran Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu ile birlikte Biga Belediyesi'nin tiyatro günleri kapsamında 'Bir Baba Hamlet' oyunu için Biga'ya geldi. Usta tiyatrocu Şevket Çoruh, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer'in daveti ile Bigalı Mehmet Çavuş Savaş Galerisi'ni ve ardından Bigalı Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret etti. Usta tiyatrocuya Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer ve dernek yöneticisi araştırmacı yazar Ömer Arslan eşlik ettiler.

Savaş Galerisini gezen usta tiyatrocu, Bigalı Mehmet Çavuş ile ilgili, "Bigalı Mehmet Çavuş çok önemli bir kahraman. Tabi filmlerde ya da oyunlarda bir karakterin tüm özelliklerini anlatmanız mümkün değil. Elimizden gelen bir şey olursa, mutlaka bize ulaşın. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz" dedi.

Şevket Çoruh'a ziyareti sonrası Dernek Başkanı Özer teşekkürlerini iletti ve Bigalı Mehmet Çavuş'un kristal heykelini hediye etti. Hatıra defterini de imzalayan usta tiyatrocu, Bigalı Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaretinde bol bol fotoğraf çekti.

Daha önce de Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ın davetiyle 26'ncı Genel Kurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ da Bahçeli Köyü'nde hem savaş galerisini hem de Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret etmişti. Mehmet Çavuş'un Bigalı olduğunu öğrenen Başbuğ;, "Bigalı Mehmet Çavuş; Çanakkale Savaşı'nın ilk kahramanıdır. Onun bu kahramanlığı Türk askerine Mehmetçik denmesine ilham kaynağı olmuştur. Mehmetçiğin isim babasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Bigalı Mehmet Çavuş'un Türk askerinin isim babası olduğunun öğrenilmesi ise geniş yankı uyandırmıştı.