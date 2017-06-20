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20 Haziran 2017 17:45

Biga’lı öğrenciler CNC Plazma ve 3 boyutlu yazıcı ürettiler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu(MYO) Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Normal Öğretim Program Danışmanı Öğr.

Biga’lı öğrenciler CNC Plazma ve 3 boyutlu yazıcı ürettiler

20 Haziran 2017 17:45

Gör.Mustafa Dündar’ın gözetiminde program öğrencileri Ertuğrul Sağlık, Emre Kingir, Emre Erten, Alperen Yıldırım ve Tayfur Bayraktar, Bilgisayar Destekli Çizim dersi uygulamalarında tasarımları ve üretimleri kendilerine ait ihtiyaçları doğrultusunda kendi imkanlarıyla CNC Plazma ürettiler.


Öğr.Gör.Mustafa Dündar, 2 x1,5 metre kesme alanına sahip olan CNC Plazma tezgahının 1 ile 6 milimetre kalınlıktaki saç plakaları kesebilme özelliğine sahip olduğunu söyledi. Dündar,"CNC plazma tezgahı ile istenilen profilde metal saç kesimi yapılabilecektir. Boyutları ve kullanılan malzemeye bağlı olarak piyasada 10 bin ile 300 bin lira arasında satılan CNC plazma tezgahı yaklaşık 7 ayda üretilmiş olup, 2 bin 700 liraya mal olmuştur. Makine Programı öğrencileri Ahmet Kadıoğlu, Siyami Sertlek ve Ertaç Mehmetoğlu Bilgisayar Destekli Çizim dersi uygulamalarında tasarım ve üretimleri kendilerine ait olan 300x450 mm yazma alanına sahip Delta Tipi 3D Yazıcıyı istenilen özelliklerde ürettiler. Böylece daha büyük ebatlardaki karmaşık plastik malzemeleri imal edebilme imkanına sahip oldular" diye konuştu.




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