Biga'lı öğrenciler, Guıdonıa Uluslararası Film Festivalinde birinci oldu

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki, Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri, Guıdonıa Uluslararası Film Festivalinde birinci oldu.

Okul Müdürü Fikret Can yaptığı açıklamada 24-30 Eylül tarihleri arasında İtalya, Roma'da düzenlenen Mamma Roma Guıdonıa adlı uluslararası film festivaline katılan öğrencilerin birinci olduklarını söyledi. Can, "Ülkemizi tek okul olarak Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin çektiği belgesel ile temsil ettik. Belgesel, Biga'da yaşayan göçmenler üzerine kurulu. Avrupa'da son on yılın en iyi sanat filmi dalında ülkemizden Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Bal filmi ile yarıştık ve birinci olduk. Müdür Yardımcımız Rıza Kazan, İngilizce Öğretmenimiz Ömer Namlıcı, öğrencilerimiz Berkay İnce, Selman Çelik, Oğuzhan Sert ve Furkan Küçük'ün bu büyük başarılarından dolayı kutluyorum" dedi.

Öğrenciler ile birlikte İtalya'da bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ise öğrencilerin çok güzel bir şekilde hazırlandıklarını buna şahitlik ettiği için çok gururlu olduğunu kaydetti.