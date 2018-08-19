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19 Ağustos 2018 12:23

Biga’lı öğrenciler iki projeye imza attı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Fen Lisesi 12.

Biga’lı öğrenciler iki projeye imza attı

19 Ağustos 2018 12:23

sınıf öğrencileri Yusuf Burak Dağıstanlı ve Emin Berke Tülümen kendi imkanları ile iki ayrı projeye imza attı.


Öğrenciler, projelerini anlatmak için İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i makamında ziyaret etti. Bilen, Türkiye teknoloji takımı vakfının düzenlediği roket ve robotik fetih yarışmalarına katılım sağlayan öğrencileri tebrik etti. Bilen, “Bu iki başarılı öğrencimiz, 11-14 Eylül 2018 tarihinde Konya’da düzenlenecek olan roket yarışmasına katılacaklar. Ardında da 22 Eylülde İstanbul’a giderek robotik fetih projelerini tanıtacaklar. Öğrencilerimizin bireysel çabaları ile yapmış oldukları çalışma bizim için önemli bir başarıdır" dedi.


Öğrenci Yusuf Burak Dağıstanlı ise 25 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya 2 bin 500 takımın başvuru yaptığını belirterek, "Türkiye’deki teknolojideki dışa bağımlılığımızı azaltmak ve kendi teknolojimizi üretmek amacı ile araştırmalarımızı yaptık. Amerika’daki şirketlerle iletişime geçtik" diye konuştu.




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