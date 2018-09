Bigalı öğrenciler, Teknofest Roket Yarışmasında üçüncü oldu

Çanakkale'nin Biga Fen Lisesi Mavera Roket Ekibi Teknofest Roket Yarışmasında üçüncülüğünü elde etti.

Biga Atatürk Fen Lisesi ve Biga Anadolu Lisesi öğrencileri Emin Berke Tülümen, Yusuf Burak Dağıstanlı ve Ahmet Dağıstanlı'dan oluşan Mavera ekibini Biga Kaymakamı Mustafa Can makamında ağırladı. Can, 22 Eylül'de açıklanan sonuçlarla Türkiye üçüncüsü olan ve ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan öğrencileri kutladı. Öğrencileri saat ile ödüllendirdi. Öğrencilerin beş buçuk ay boyunca uğraştıktan sonra Aksaray'a Roketsan üssüne gidip gerek montaj gerek atışta iyi bir derece elde ettiklerini ifade eden Kaymakam Can, "Mavera_1 roketi Alçak İrtifa fırlatışta 1751 metreye ulaştı. Yere iniş aşamasında ise fırlatma rampasının 490 metre yakınına inerek en iyi başarıyı kaydetti. Aksaray'da yapılan atışlar sonucu öğrencilerimiz son 9 takım arasına kalarak sonuçlar açıklanmak üzere İstanbul'daki Teknofest'e davet edildiler. 22 Eylül'de açıklanan sonuçlarla Türkiye üçüncüsü oldular ve ödüllerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldılar. Biga'nın göğsünü kabartan bu öğrencilerimize başarılar diliyoruz" dedi.

Öğrencilerden Yusuf Burak Dağıstanlı ise başarı sürecini şu sözlerle açıkladı: "ilk olarak bu organizasyonu rastlantı sonucu fark ettik. Ardından Roket ve Robotik Fetih alanlarında başvurumuzu yaptık. 13 Eylül 2018'de yarışma alanına gidene kadar bir çok zorluk aştık, bunlardan en büyüğü pek bariz imkansızlıklar ve tecrübe eksikliğidir. Örnek olarak kurum bizlerden roketin 1500m yüksekliğe çıktığında bölünmeyi yapabileceğine dair bir test istedi. Bizim elimizde bir basınç test odası yoktu biz elimizdeki imkanlarla; bir cam fanusa cihazları yerleştirdik, fanusun altına hava sızdırmayacak şekilde süt sağma makinesini yapıştırdık ve bu şekilde bir basınç testini gerçekleştirdik. Bu ve benzeri imkansızlıklarla adeta boğuştuktan sonra yarışma günü geldi çattı. 13 eylül sabahı büyük bir heyecan ile başladı. Roketsan ve İTÜ Pars roket ekibinden birçok insanı tanıdık. Aynı rapor aşaması gibi çok zorlu bir montaj aşamasından geçtik, öyle ki birçok takım bu aşamayı tamamlayamadı. Montaj Aşamasından sonra fırlatma aşaması belki de hayatımızın en heyecanlı günü idi. Buraya kadar olanların ne kadar zor olduğunu şöyle özetleyebiliriz; ilk günlerde 150 takım yarışmaya başvurdu, ilk elemelerde 80 takıma sonrasında ise tüm kategorilerde 28 takıma kadar düştük ve bu takımlardan sadece 9 takım tam görev yapmayı başardı. Yarışma sırasında bütün takımlar birbirleri ile adeta kardeş gibiydiler, her konuda birbirimize destek olduk. Bunu sebebi ise kendi başarılarımızın yanında bu çalışmayı vatanımız için yaptığımızı bilmemizdi, orada bir rakip yoktu ve hepimiz aynı takımdık Türkiye için. 22 Eylül günü büyük bir heyecan içinde sonuçları bekledik. Türkiye üçüncüsü olduğumuz açıklandığında büyük bir mutluluk ve gurur duyduk. Ödüllerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan almak bizim için ayrıca büyük bir onurdu. Bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyor, bu destekler sayesinde bundan sonra daha güzel başarılara imza atacağımıza inanıyoruz".